BNO擴權｜英國估計極端情況下首年50萬港人赴英居留

英國政府擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，讓他們可以在2021年1月31日起與家人申請特別簽證赴英居留，英國媒體10月22日引述政府對赴英人數的估計，包括在「極端」情況下，首年可以有多達50萬人赴英居留，但英方相信更可能出現的情況是首年12.3萬至15.3萬人透過新簽證赴英居留。

《衛報》報道，英國內政部對赴英人數的估算範圍分為「高」與「中間」，其中「高」為首年50萬BNO港人與其家人赴英居留，5年則有多於100萬人，內政部強調這屬於極端情況。

內政部認為真實情況將更貼近「中間」估算，即首年12.3萬至15.3萬名港人赴英居留，5年則會有25.8萬至32.24萬人。

↓點擊圖輯了解更多有關BNO新擴權計劃的資訊↓

+ 5 + 5 + 5

英國政府估計港人移居英國可積極推動該國經濟，其效益介乎24億英鎊至29億英鎊，當中大多會從財政部稅收方面體現。

根據英方計劃，合資格BNO港人可以申請最多5年期的簽證赴英居住，在居留5年後可申請定居，並在定居12個月後可申請做英國公民。

延伸閱讀：BNO擴權｜英國明年1月31日起接受赴英居留申請 5年簽證費2500元

延伸閱讀：BNO擴權｜港人藉新簽證赴英居留後 權益與英國公民有多少分別？

延伸閱讀：英國：持BNO港人明年1月起可申請特別簽證赴英居留 需符合6條件

延伸閱讀：BNO擴權｜申請者無需為新簽證續期護照 逾18歲非BNO者可當作親屬