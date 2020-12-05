【印度疫情】莫迪：料未來數周內推出新冠疫苗

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印度總理莫迪（Narendra Modi）12月5日在一場視訊會議表示，有8款新冠肺炎（COVID-19）疫苗會在印度生產，其中包括3款本土疫苗。這些疫苗正處於不同試驗階段，莫迪稱，預計疫苗可以在數周內推出。

印度總理莫迪表示，預計新冠疫苗將在數周內準備就緒，圖為他2019年9月在紐約出席聯合國大會（Getty）

莫迪當天透過視像形式主持商討疫苗的各黨派全體會議，他稱，預計疫苗可以在數周內開始供應，只要等待科學家完成批准工作，接種活動就可以開始。

莫迪表示，優先接種的將是參與抗疫的醫護人員，以及警察、市政工作人員等，還有病情嚴重的老人。

當地國會領袖則希望莫迪能承諾每名印度人將得到免費的新冠肺炎疫苗。

關於疫苗價格的問題，莫迪則表示說，他視此事為第一要務，從準備疫苗到定價，印度各省市都將全面參與。

新冠肺炎疫情在印度持續蔓延，截至12月5日，該國累計有超過960萬宗確診病例，為全球第二多，僅次於美國，當地染疫死亡個案有13.97萬宗。

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