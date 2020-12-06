日媒：英國擬派航空母艦長期部署西太平洋　針對南海與香港局勢

日本媒體12月5日引述政府消息人士報道，英國海軍最快2021年初派遣以「伊利沙伯女王號」（HMS Queen Elizabeth）為核心的航空母艦打擊群到西太平洋，並作長期部署，預計將接受駐日美軍的支援。

圖為2020年9月在英國樸次茅斯的「伊利沙伯女王號」（Getty）

報道引述多名政府消息人士指，日本有意加強與英國海軍合作，展現維護秩序的姿態，對抗加強海洋活動的中國。報道指，在西太平洋，與日本有同盟關係的美軍與非周邊國航空母艦持續活動極為罕見，背後原因在於中國對南海的主權主張，以及英國政府對香港問題的強烈關切。

報道提到，英國「伊利沙伯女王號」和打擊群的艦艇、飛機，預計將與日本自衛隊、美軍實施聯合演習。根據與韓戰相關的《聯合國軍地位協定》，英軍能夠在神奈川縣橫須賀、長崎縣佐世保、沖繩縣白灘等駐日美軍設施及區域接受補給。但日本海上自衛隊為避免過度刺激中國，似乎對積極的後方支援持謹慎態度。

在此計劃中，三菱重工業公司位於愛知縣的小牧南工廠也有可能維修保養艦載F-35B隱形戰機，該工廠是亞太地區的F-35維修基地，可實施數年一次的定期檢查等全面保養。目前正在協調能否接納英軍戰機。