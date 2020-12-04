美國參眾兩院軍委會就國防授權法案達共識　禁向香港警方出口彈藥

美國參眾兩院軍事委員會12月2日就2021年國防授權法案內容達成兩院共識，根據12月3日公布的摘要顯示，法案要求禁止向香港警方出口國防物品、服務與彈藥，法案又稱要支持台灣，協助台灣保持足夠的自我防衛能力。

這項法案還需經過參眾兩院重新各自表決通過後，才會送交白宮，交由總統簽署生效。

美國參眾兩院就國防授權法案達成共識，內容受到關注。圖為美國總統特朗普（Donald Trump）12月3日在白宮內見記者（Getty）

根據軍委會共和黨團公布的摘要指出，國防授權法案支持「捍衛香港」，提出禁止出口國防物品、服務與彈藥予香港警方。在有關台灣部分，法案稱要支持美國協助台灣發展必要、做好準備的現代化防衛能力，又要求國防部每年提交報告，說明阻止競爭對手對抗防衛夥伴的戰略目標進展。

法案又提到要防範中國的工業間諜活動，要求在美國的中國軍事企業提高透明度，又要保護美國國防工業供應鏈、保護關鍵研究等。

法案並提到「太平洋威懾計劃」（Pacific Deterrence Initiative），提供22億美元資金，設立新計劃提升美國實力、現代化與增強美國在印太地區的姿態與能力，又指要協助美國盟友與夥伴制止中國的惡意行為。