【中美關係】崔天凱稱若美國逆轉態度　美國駐成都總領事館可重開

中國駐美國大使崔天凱12月3日出席視像會議活動，被問及中國是否準備讓美國駐成都總領事館重新開放時，崔天凱回應稱，中方所做一切都是回應美方行為，若美國政府願意逆轉這一進程，中方都願意考慮。

崔天凱當天透過視像形式出席中美研究中心年會，就未來中美關係與哈佛大學教授阿利森（GrahamAllison）展開視像對話，該對話由美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）主持。

Glad to join @icasDC 2020 Annual Conference and have a good discussion with @GrahamTAllison and @sorlins. pic.twitter.com/StC495pF0m — Cui Tiankai (@AmbCuiTiankai) December 4, 2020

主持歐倫斯談到，現今美國國會、民眾與精英對中國看法非常負面，他向崔天凱問道，中國是否準備重新開放美國駐成都總領事館，邀請遭驅逐的美國記者返華，並在國內解禁《紐約時報》、《華爾街日報》等網站，他認為這有助改善中國在美國形象。

崔天凱回應稱，並非中方首先關閉美國駐華總領事館，也不是中方首先驅逐美國在華記者，中方所做一切都是回應美方行為，因此如果美國政府願意逆轉這一進程，中方願意考慮。

他稱，為使兩國關係重回正軌，實現真正改善，雙方都必須表現出善意和誠意，「我不認為中國應該做一些事情來取悅任何人。我們始終主張與美國保持健康良好的關係。」

談「價值觀外交」

對於美國總統當選人拜登（Joe Biden）團隊談到的「價值觀外交」，崔天凱表示，如果某些「普世價值」只是來自於某種特定文明，而不考慮其他文明價值，它們就不是或不能稱為普世價值。但他也指，相信仍然存在全世界人民認同的共同價值觀，例如是中國國家主席習近平在聯合國大會主張的和平、發展、公平等，他稱「如果有人願意把外交政策建立在這些價值基礎上，我們不會有問題，願意與他們合作。」

崔天凱又稱，雙方應在適當時候舉行適當級別的溝通和政策協調，但在1月20日（新總統就職日）之前，中方仍然準備與現政府合作。