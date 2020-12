美國大選2020｜美國防部：拜登過渡團隊將與情報機關會晤

美國媒體傳出美國總統特朗普(Donald Trump)阻止總統當選人拜登(Joe Biden)過渡團隊與五角大樓接觸後,五角大樓發言人12月4日表示,拜登團隊與情報機關的會晤將於12月7日至8日舉行。

圖為2020年11月24日,拜登和副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)在特拉華州介紹他們的國家安全和外交政策關鍵職位的提名官員(AP)

《國會山報》(The Hill)12月4日報道,五角大樓發言人高夫(Sue Gough)3日表示,國防部負責情報與安全的副部長辦公室和五角大樓過渡主管正在為國防部情報機構的協調工作做最後的協商,與拜登過渡團隊的會晤將於12月7日和8日舉行。當被問及是否安排了會面時,拜登過渡團隊拒絕發表評論。

拜登團隊核心成員首次亮相皇后劇院狀態如何(點擊圖集查看):

報道稱,拜登的顧問目前已經與獨立於國防部的國家情報總監辦公室(the Office of the Director of National Intelligence )和中央情報局(CIA)的官員展開交談。

在有關會談的新聞發布之前,《華盛頓郵報》報道,特朗普政府阻止拜登過渡官員與五角大樓管轄範圍內的情報機關會面,包括國家安全局(National Security Agency)和國防情報局(Defense Intelligence Agency)。

高夫稱「國防部機構審查小組(ART)沒有被拒絕任何訪問。我們繼續與ART合作,安排所有要求的訪談、簡報和更新。」。