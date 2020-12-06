【英國脫歐】法國：若英歐貿易協議不理想　或使用否決權

法國歐洲事務部長博納（Clement Beaune）表示，若法國不認同英國及歐盟達成的貿易協議，可以動用否決權，稱德國總理默克爾（Angela Merkel）支持法國上述立場。

英國脫歐：漁業成為英歐貿易協議膠着的議題之一。圖為1月28日，一艘漁船停靠在北愛爾蘭的基爾基爾港。（AP）

法國報章《Journal de Dimanche》12月6日刊登博納接受訪問的內容，博納批評英國一方面想進入歐盟單一市場，另一方面卻為漁業設定條件。他強調，英國脫歐後，英國漁民在任何貿易協議都不可能維持現時的捕撈配額，但在進入單一市場方面，雙方必須談妥一個廣泛而持久的協定。

博納又指，如法國認為英國和歐盟達成的貿易協議不理想，將會使用否決權。被問及歐盟27國內部是否存在分歧，例如法國與德國，博納說德國總理默克爾支持法國的立場，直言「英國對歐盟內部分歧的賭博失敗了。」

英國歐盟的貿易談判膠着，雙方談判官員未能解決的問題，包括在漁業、國家對企業的援助和未來爭端解決等議題上出現分歧。英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月5日為此通話磋商逾1小時，最後雙方同意指示代表在12月6日恢復談判，為解決分歧作最後努力。