【英國脫歐】雙方稍後恢復談判前夕　傳倫敦準備無協議脫歐

英國與歐盟的代表12月6日在比利時布魯塞爾恢復進行貿易協議談判，這被視為可能是2021年底前英國及歐盟達成協議的最後機會。

英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）會與歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）重返談判桌。弗羅斯特抵達倫敦的歐洲之星車站時對在場記者說：「我們將非常努力地嘗試達成協議。」

圖為12月5日歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶離開倫敦的酒店，返回比利時布魯塞爾。（AP）

英歐談判一度在4日暫停，但在英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）進行逾1小時的電話會議後，同意雙方重啟磋商。

雙方會後發布聯合聲明，承認在漁業、國家對企業的援助和未來爭端解決等議題仍有重大分返，「如果無法解決這些問題，則無法達成任何協議。」

約翰遜及馮德萊恩同意，在這個周末來個「最後一搏」（final throw of the dice）去搶救協議。

準備無協議脫歐

英歐談判前景令人擔憂之際，傳出英國內閣在準備無協議脫歐的消息，約翰遜政府仍擬本周在國會推進2個可能違反脫歐協議的法律草案，不利為談判營造良好氣氛。

英國《星期日泰晤士報》12月6日報道，在無協議脫歐方面，內閣對約翰遜表示支持。再來是環境大臣尤俊仕（George Eustice）稱英方已準備好在無貿易協議之下脫歐，並已為這個情況做了大量準備工作。

他說在捕魚權方面，英方可接受1個「多年期」協議、長達3年，但不能夠是一項保證永久對外開放水域的條約。他又稱英方會繼續與歐盟談判，直至沒有理由繼續進行下去為止。

尤俊仕稱上周初本來有些希望、取得一些進展，在某一點曾看來是可能會出現突破之際，歐盟突然「提出一堆額外要求」，導致一些問題。他形容歐盟的那些要求「可笑」（ludicrous）。