【法國安全法】《整體安全法》爭議持續　法國周末多市爆發示威

傳統上每年12月第一個周六，是法國總工會組織反貧困遊行的日子，在2020年遊行的氣氛因為《整體安全法》草案的爭議變得更濃厚。12月5日是法國連續第二個周末有示威，包括巴黎、里昂及馬賽在內大大小小的城市，有約90個遊行隊伍、合計逾5萬人反對《整體安全法》。

單在巴黎便有5,000人參加示威，95人被捕。警方稱有25名被拘人士（包括2名未成年人士），大部分涉及參與一個進行暴力行為組織。

南特（Nantes）的示威亦有暴力事件發生，4名警員及1名憲兵受傷，其中1人被汽油彈所傷。

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部分暴力示威者有戴頭巾、穿黑衣及蒙面，他們對汽車縱火、打爛商店玻璃、用錘打碎路面磚塊、向警察擲石以及投擲汽油彈。警方出動水炮及催淚彈回應。

示威者主要反對的是《整體安全法》第24條列明，惡意發布警察相片最高刑罰是監禁1年和罰款4.5萬歐元。面對爭議，共和國前進黨的下議院領袖卡斯塔內（Christophe Castaner）表示，有需要澄清措施，將重寫第24條，並提交新修訂的版本。

法國政府雖如此承諾，聯合國的專家上周對部分法案已在國民議會通過表示擔憂，並形容它不符合國際法及人權法。