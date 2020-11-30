馬克龍強推新安全法　警權過大法國人權被出賣？

法國陷入新一輪新冠疫潮，全國進入封城狀態。然而上周末當地各大城市街頭上依然人頭湧湧，舉國70座城市共逾13.3萬人上街抗議國會強行通過《整體安全法》，當中最具爭議的24條禁止發佈執勤警員容貌，意圖傷害其身體或精神屬違法，可處一年監禁和罰款4.5萬歐元，被質疑偏袒警方包庇濫暴警員，更有侵害新聞及資訊自由之嫌。加之有一名巴黎非裔音樂製作人澤克勒早前因涉嫌沒戴口罩，被三名警員闖入製作室毆打，期間更向單位施放催淚彈，整個過程被閉路電視拍下，更令法國人的反警暴怒火一發不可收拾。

警暴問題在法國簡直是無日無之，一年前問鼎奧斯卡最佳外語片的《孤城淚》便將巴黎市郊移民聚居的貧民窟社區，警黑勾結在區內恃強凌弱橫行無忌，與當地邊緣青年的緊張關係表露無遺。《孤城淚》由真人真事改編，取材於2008年巴黎市郊的騷亂，直撼法國社會最深層的種族及階級問題，電影中移民後代對主流社會疏離，最後皈依伊斯蘭教，也為目前法國最尖銳的伊斯蘭極端主義及本土恐怖主義埋下伏線，而當中激化社會矛盾的最大助燃劑，自然是身影無處不在，保衛資產階級官僚政權最前線的警隊。

法國反安全法示威：圖為11月28日巴黎示威者築建路障。（AP）

馬克龍追究涉事警員

以心狠手辣聞名的法國警方，早在鎮壓工人階級發動的「黃背心」運動不遺餘力。本來「黃背心」運動為抗議被譏為「富人總統」（président des très riches）的馬克龍大力推行緊縮政策而起，當初以反對增加燃油稅上街示威，後來發展到改革稅制，推翻2017年廢除富人稅政策以實現稅務正義，調高最低工資以及引入公投制度等多項訴求。運動以黃背心為號，正標誌其為藍領工人階級的運動，而馬克龍調動警力強力鎮壓，造成24人眼睛失明，五人被炸斷手，數千人受傷，警民對立到達前所未有的高漲。

而且自去年軍人出身巴黎警察局局長拉勒芒上任以來，對警方濫暴更加以袒護，其月前便向2.7萬警員發信，指警方既不暴力亦沒有種族主義，並以所有人的自由權利去執法，引起各界嘩然。年中美國爆發反警暴平權示威，法國人亦很快便上街響應，並祭出多名在警方執法期間死亡的少數族裔法國青年。僅在上周又爆出警員清除阿富汗難民在共和廣場搭建的帳幕時，將之由營中強行拉出，又用警棍毆打並加之拳打腳踢，更施放催淚彈。不及一周再發生非裔音樂人被毆打一事，更見法國警暴無日無之，根本不一而足。

在此背景下，馬克龍政府推出安全法賦予警隊更大屏障，更明顯是火上澆油。歐盟委員會、聯合國人權理事會都對新法表示關注，眾多非政府組織及所有媒體亦一致反對法案，認為是侵犯人權及威脅新聞自由。總理卡斯泰面對眾怒難犯，唯有宣佈撤回條例，並稱會籌建獨立委員會重新起草有關條款，馬克龍亦要求毆打澤克勒的涉事警員停職受查，更稱警員行為不能接受及可恥，並指執法者應當遵守法律，言論自由及新聞自由的法國核心價值是不容妥協，又承諾將重建警民信任，總算是及時回應國民的怒火。

法國反安全法示威：圖為11月28日示威者在巴黎遊行。（AP）

然而馬克龍對窮人與少數族裔的漠不關心，對長存於警隊內的腐敗及濫權濫暴問題置之不理，只會在社交媒體陳腔濫調，根本平息不了法國連年不絕的街頭示威。馬克龍兩年前搞了多場全國大辯論，謀求與國民拉近距離，不過其仍然強推退休金改革引致全國大罷工，又起用內政部長達馬南、巴黎警察局局長拉勒芒等強硬派鎮壓社會運動，皆可見其縱使天花亂墜，始終脫離不了其投行出身精英主義的離地心態，由上而下乾綱獨斷的作風。其當初因歷史的偶然，在極右勒龐之間成為了法國人的別無他選，卻未有為法國帶來改變。

只懂譴責暴力、制裁犯事警員，根本不能對警隊濫權濫暴的普遍體制性問題對症下藥。撤回新安全法並重新審視24條，亦僅為改正包庇警暴的第一步。促進更完善的監警制度，加強對執法部門的問責方為長遠計。然而一切追源溯本，仍是要解決積壓法國社會已久的經濟及種族不平等問題，將其以往偏袒商家的新自由主義政策改轅易轍，重投自由、平等、博愛的法國革命精神。否則更多的防暴警把街上的工人、黑人、難民打得頭破血流，也難以把人民的怒火撲熄。畢竟法國這個民族，仍是當年把路易十六送上斷頭台的民族。