【新冠肺炎】特朗普私人律師朱利亞尼傳已入院Twitter發文報平安

美國總統特朗普（Donald Trump）私人律師、前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。特朗普公布這消息數小時後，朱利亞尼在Twitter發文「報平安」，稱已獲得很好的照顧，並在迅速康復中。

Thank you to all my friends and followers for all the prayers and kind wishes.



I’m getting great care and feeling good.



Recovering quickly and keeping up with everything. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 7, 2020

美國有線新聞網絡（CNN）12月7日引述消息人士稱，他已被送入喬治城大學醫院（Georgetown University Hospital）就醫。

朱利亞尼在推文稱感謝朋友以及其Twitter帳戶追隨者關心，又稱自己得到很好的照顧，現時感覺良好。

朱利亞尼在美國大選舉行後曾到過多個州分，協助特朗普發起訴訟以推翻敗選的結果。他上周曾到喬治亞州、密歇根州及亞利桑那州，大部分時間沒戴口罩。

特朗普的競選團隊稱，朱利亞尼前往這3個州前曾2度接受病毒檢測，結果都呈陰性，行程結束後逾48小時才確診。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）指引，沒有州議員或傳媒需列入追蹤名單。至於朱利亞尼的密切接觸者，正在進行自我隔離。