人大DQ｜美國財政部宣布制裁14名全國人大常委

美國財政部網站12月7日公布，就香港4名泛民議員被取消資格，制裁14名全國人大代表。

14名被制裁人士，都是全國人大常委會副委員長，包括蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更・依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、 萬鄂湘、 王晨、 王東明、武維華及張春賢。

以上14人被列入美國財政部轄下海外資產控制辦公室（OFAC）受制裁的實體和個人名單（SDN List）。美國的制裁措施有影響範圍廣、力度大以及影響大三個特點。而財政部會不定期公布SDN List，目前列入制裁名單的實體和個人約6300個。

圖為美國財政部網站12月7日頁面截圖，可見全國人大常委會副委員長蔡達峰被列為美國制裁的對象之一。（美國財政部網站）

路透社12月6日引述知情人士稱美國正準備對至少12名中國官員實施制裁。兩名消息人士稱，被制裁對象包括中國人大官員和中共黨員在內的多達14人。

彭博社7日引述2名對有關計劃知情者稱，這一輪制裁對象可能包含中國國務院副總理韓正和全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書。不過從美國財政部網站可見，韓正及栗戰書不在這一輪名單中。

香港政府11月11日按照全國人大常委會決定，宣布4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格。