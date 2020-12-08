文在寅首次表態稱韓國考慮加入CPTPP

韓國總統文在寅12月8日表示，會考慮加入由日本等國家主導的跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。韓國傳媒報道，這次是文在寅首次提及有意參加CPTPP。

圖為6月10日，釜山港口的貨櫃運輸情況。文在寅在12月8日表示韓國有意加入CPTPP。（Getty）

文在寅12月8日出席首爾市一個貿易相關論壇發言時表示，韓國考慮參加CPTPP。他指出在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發後，全球為回復市場互相競爭，都吹起貿易保護之風：「為確保實現多邊市場，可以考慮加入跨太平洋夥伴全面進展協定。」

韓聯社報道，這是文在寅首次提及可加入CPTPP。

CPTPP前身是由美國主導的跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP），但自特朗普（Donald Trump）政府上台後美國宣布退出，日本與餘下國家重組發展成CPTPP。

韓國11月與中國、日本等國家共同就參與全面經濟夥伴協定（RCEP）而簽署協定，積極與其他國家簽署自由貿易協議。文在寅表示，自貿協議是帶動出口和經濟發展的有力引擎。

另外，中國亦曾提及有意參加CPTPP。中國在簽署RCEP後，商務部曾表示中方對加入包括CPTPP的自貿協議持積極開放的態度。