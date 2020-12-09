拜登帶領抗疫團隊成員現身　目標在上任首100天內分發1億劑疫苗

美國總統當選人拜登（Joe Biden）12月8日帶領抗疫團隊成員現身，他提到自己在上任後首100天的目標，包括讓孩子重返學校，以及在國內分發1億劑疫苗。他直言無法在首100天內終結疫情。

拜登當天在特拉華州（Delaware）向傳媒介紹自己的公共衛生團隊，他們將領導拜登政府的抗疫工作，現身的團隊成員包括衞生與公眾服務部（HHS）部長提名人貝切拉（Xavier Becerra）、首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）、抗疫工作協調員兼總統顧問津茨（Jeff Zients）等。

拜登表示，他需要國會全面資助疫苗分配工作，讓疫苗可以發到美國每一角落。他稱目標是在上任後首100天內，在國內分發1億劑疫苗。

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這位總統當選人又稱，首100天的國家級優先工作是讓孩子能夠重返學校，他促請國家戴口罩100天，「無論你的政見或觀點是什麼，請在這100天戴上口罩。」

拜登稱，他無法在首100天內結束疫情，「我的首100天不會終結病毒，我無法承諾這事...... 我們不會很快擺脫它，這需要一些時間。」