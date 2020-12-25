「300年歷史」一味靠編　小藍瓶如何憑神級宣傳術變咖啡界蘋果？

有這麼一個咖啡館兒，雖然還沒登陸中國大陸，但是你一定聽過它的名字，這就是：小藍瓶（或叫藍瓶子）咖啡——Blue Bottle Coffee。

一個純粹的美國品牌，居然一度橫掃了咖啡領域搏殺特別激烈的日本，成為首屈一指的日本網紅領頭羊，導致一時之間大街小巷都在傳唱着一個名字：布魯波托擼摳菲。委實有點東西。之後，它還被叫做「咖啡界的蘋果」。甚至一個2002年才成立的年輕牌子，生生的把自己的歷史搞到1683年前後，怎麼看怎麼「離譜」！一個營業故事全靠編的咖啡店，是怎麼突然火起來的？日站君也不知道，但是看完這篇文之後，可能我們都會對它，有更加深刻的了解。

如果我說的夠嚴肅，那它就是真的！

當你打開小藍瓶首頁的「Our Story」頁面，隨便翻兩眼，你可能就有點想笑出聲了。事情要從遙遠的歐洲和土耳其說起，在遙遠的歐洲，1683年，發生了一個大事件，史稱「維也納之戰」！當時土耳其軍隊把維也納團團圍住，情況非常危急！需要一個給波蘭軍隊送信的信使，傳遞出關鍵的信息。

一個名叫Franz George Kolshitsky的老哥兒，自小熟知阿拉伯語和土耳其語（也不知道哪裏練的），自告奮勇的穿上土耳其軍隊的軍服就衝出去了。經過重重危機！小哥找到了波蘭軍隊，軍隊的大佬們擊退了土耳其軍，開始打掃戰場。他們發現了土耳其軍隊留下來的，裝了好多豆子的袋子，不知道是乾甚麼玩意的。但是Kolshitsky小哥表示：喲呵！我懂啊！這不是咖啡豆嗎！於是他用給他的賞金買下了所有的咖啡豆，跑到中歐就開了一家咖啡店，叫做「Blue Bottle Coffee」……

似足Apple風格的咖啡店 點圖繼續看看Blue Bottle Coffee的「奇幻成功故事」▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

它曾經有着自己的特色，但是又在逐漸放棄特色，可能在未來幾年，它將逐漸遇到更多挑戰。我們也只能希望它足夠好運，能夠繼續經營的風生水起，至少能趕緊在大陸開一家門店。

畢竟，網紅店嘛，打個卡，大家總還是樂意的。

【延伸閱讀】分店過萬估值200億元 你聽都沒聽過的奶茶店正挑戰喜茶龍頭地位（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

【延伸閱讀】3小時賣過千雞腳 成都天才靠這神操作KO同街4對手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】