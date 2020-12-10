輝瑞疫苗｜英國2人出現過敏反應　官員籲有嚴重過敏史者暫勿接種

英國率先批准使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗後，12月8日開始大規模接種計劃，外界關注民眾接種情況。英國國民保健計劃（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）12月9日表示，有2人在接種後出現過敏反應，波伊斯呼籲有嚴重過敏史者暫時不要接種輝瑞疫苗，政府人員將調查過敏反應是否與疫苗有關。

輝瑞疫苗：英國自12月8日起展開大規模接種疫苗計劃，圖為一名醫護人員接種疫苗（Reuters）

英方官員呼籲曾對任何疫苗、藥物或食物有明顯過敏歷史的人，暫時不要接種輝瑞疫苗，波伊斯指，呼籲屬於預防性質。英方又提醒，僅應該在具有搶救設備的場所接種疫苗。

據英方稱，涉事兩人都是英國國民保健計劃（NHS）職員，都有過敏史，並有隨身帶備腎上腺素。他們在12月8日接種後不久出現過敏反應，兩人已接受治療，康復情況理想。《華爾街日報》報道，有關過敏反應有時也會在服用藥物如阿士匹靈（Aspirin）、一些消炎藥後出現。

輝瑞與BioNTech回應表示，將與調查人員合作，了解每宗個案及其成因，又重申該疫苗在測試時沒有出現嚴重的安全疑慮。