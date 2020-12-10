【新冠肺炎】戰鬥民族噩耗？　俄羅斯官員建議接種疫苗禁酒兩個月

俄羅斯本周開始大規模接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗「衛星V」（Sputnik V）。俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局局長12月8日建議接種疫苗前後禁酒兩個月，引起爭議。有俄羅斯人認為要求不合理。

局長波波娃（Anna Popova）接受《共青團真理報》廣播電台訪問時建議接種第一劑疫苗前禁酒最少兩周，接種後繼續禁酒42日，意味前後禁酒八周。她警告，酒精將減弱身體建立免疫力的能力。她同時建議接種前後不要吸煙，因為煙草會刺激肺部，導致免疫反應有誤差。「衛星V」疫苗需要接種兩劑，前後相隔21日。

負責研發疫苗的金茨堡（Alexander Gintsburg）後來澄清，小飲不會有害，「一杯香檳不會損害何人，也不會損害你的免疫系統。」他表示，身體建立免疫力的期間，適量減少攝取酒精的份量是謹慎做法，但不需要完全禁酒。不過他提到，接種前三日和後兩日禁酒是至關重要，而且建議不限於俄羅斯或「衛星V」的疫苗，而是全球適用。

"One glass of champagne won't hurt anyone, not even your immune system", said Dr Gintsburg, developer of the #SputnikV vaccine. pic.twitter.com/1EAqdbMLpY — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 9, 2020

圖為2020年11月12日，俄羅斯莫斯科有酒客於酒吧喝酒。（路透社）

「戰鬥民族」的酒精攝取量向來於全球數一數二，禁酒對俄羅斯人而言可說是噩耗。莫斯科居民Elena Kriven表示，禁酒的確使她感到懊惱，「我不太可能能夠80日不喝酒，我認為禁酒對身體帶來的壓力，尤其是於節日期間，將差過疫苗（的副作用）和所稱的好處。」

網民也紛紛指禁酒的要求不合理。有人指，政府應該一早說明要禁酒，「對我們國家大部份人而言，禁酒是絕對不可能。」另外有人表示，不會理會禁酒建議，接種第一和第二劑之間的時間仍然會「像沒明天般」喝酒。