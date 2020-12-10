英國稱對藥物或食物曾有過敏性休克者　不應接種輝瑞新冠疫苗

英國率先批准使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗後，有人在接種後出現過敏。兩名英國監管部門官員先後提出建議，後者提供一個更全面的指引，稱曾對藥物或食物有過敏性休克（Anaphylaxis）的人，不應接種輝瑞-BioNTech疫苗。

路透社12月10日引述英國藥物與保健品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）行政總裁雷恩（June Raine）稱：「任何人如曾對疫苗、藥物、食物曾有過敏性休克人士，不應接種輝瑞-BioNTech疫苗。接種第一劑後出現過敏性休克者，不應被注射第二劑。」

MHRA來到英國時間9日稍後時間稱，當局與專家討論後將指引改進。就指引向MHRA提供建議的英國帝國理工學院過敏及免疫學專家特納（Paul Turner）稱「我們正在調整建議，以使人們非常清楚，如果您對食物過敏，（在注射疫苗方面）沒有更多的風險。」

專家稱導致敏感反應的，或是輝瑞疫苗內名為聚乙二醇（polyethylene glycol，PEG）的成份，它是用來穩定疫苗的物質。特納稱：「當我們有更多資料在手，（發現）初期稱它（疫苗）會影響所有有敏感人士的憂慮並不是真的。」

特納稱，PEG與可能引起食物敏感反應的東西無關，同樣地「僅對有一種藥物有敏感的人不應有風險。」

輝瑞疫苗：英國自12月8日起展開大規模接種疫苗計劃，圖為一名醫護人員接種疫苗（Reuters）

英國國民保健計劃（NHS）醫療總監波伊斯（Stephen Powis）12月9日稱有2人在接種後出現過敏反應，他呼籲有嚴重過敏史者暫時不要接種輝瑞疫苗。當時的警告沒有明確指出包括「曾有過敏性休克的人」。

英方官員呼籲曾對任何疫苗、藥物或食物有明顯過敏歷史的人，暫時不要接種輝瑞疫苗，波伊斯指，呼籲屬於預防性質。英方又提醒，僅應該在具有搶救設備的場所接種疫苗。

據英方稱，涉事兩人都是英國國民保健計劃（NHS）職員，都有過敏史，並有隨身帶備腎上腺素。他們在12月8日接種後不久出現過敏反應，兩人已接受治療，康復情況理想。《華爾街日報》報道，有關過敏反應有時也會在服用藥物如阿士匹靈（Aspirin）、一些消炎藥後出現。

輝瑞與BioNTech回應表示，將與調查人員合作，了解每宗個案及其成因，又重申該疫苗在測試時沒有出現嚴重的安全疑慮。