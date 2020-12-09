奧斯汀退役未滿七年　美國首位非裔國防部長提名面臨考驗

美國總統當選人拜登（Joe Biden）12月8日正式宣布提名四星退役將領奧斯汀（Lloyd Austin）出任國防部長。不過由於奧斯汀退役未滿七年，不符合法例規定，要成為美國首位非裔防長，將面臨重大的難關。

67歲的奧斯汀曾任美國中央司令部司令，2016年退役。根據法例規定，國防部長必須由平民出任，或者要從軍隊退役最少七年。四年前，國會豁免規定，通過任命為海軍陸戰隊前四星將領馬蒂斯（James Mattis）出任國防部長。

法例的目的是要確保平民政府能夠制衡軍隊。2017年，麥金尼斯（Kathleen J. McInnis）為國會研究服務局撰寫提交國會的報告指出，「開國元首相信軍隊服從於文官權威是至關重要，避免出現另一種形式的暴政或獨裁統治」。由民選總統提名軍方領袖是軍隊權力分立的例子。

圖為2014年9月17日，美國總統奧巴馬和中央司令部司令奧斯汀於佛羅里達州的空軍基地聽取軍方簡報。（路透社）

自1947年通過法例以來，只有兩任國防部長需要獲得國會豁免，包括杜魯門（Harry S. Truman）和特朗普（Donald Trump）的防長。即使普遍相信國會將為奧斯汀「開綠燈」，但過程不會容易。民主黨有人表態認為有保留，學者也對連續兩任政府任命軍人出任防長感到懊惱。

身兼參議院軍事委員會成員的民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）表示，雖然他尊敬和敬仰奧斯汀，但不會支持豁免規定。曾於奧巴馬政府出任國防部官員的民主黨眾議員斯洛特金（Elissa Slotkin）也指，揀選奧斯汀執掌五角大樓感覺不太妥當，「國防部長一職是特意設計成為確保平民監督軍隊」。她表示，將聽取拜登政府的說法，再決定表決豁免的取態。

戰略與國際問題研究中心軍事專家兼退役上校康西安（Mark Cancian）表示，委任剛退役的軍人出任防長逐漸變成一種模式，變得有問題，「因為使到軍人和平民的界線模糊」。除此以外，奧斯汀作為雷神公司（Raytheon Technologies Corp）董事的身份也可能惹來進步派的抨擊。