英國與歐盟分歧仍大　歐盟公布硬脫歐應對方案

英國12月10日警告歐盟必須作出重大讓步，以在周末結束前打破英國脫歐貿易談判的僵局，為5年脫歐危機給予一些定局。而面對談判陷入僵局，歐盟同日公布應對英國硬脫歐方案。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）10日接受英國廣播公司（BBC）訪問時指，英國與歐盟的貿易談判有達成協議的餘地，但重大的分歧持續，「在13日，他們需要全面考慮，並決定談判的未來」。

英國外相藍韜文12月10日受訪時指，英國與歐盟的脫歐後貿易談判有達成協議的餘地，但雙方重大分歧仍未解決。圖為11月29日藍韜文在倫敦英國廣播公司大樓外面向傳媒。（AP）

藍韜文指出歐盟需要在13日前於漁業和公平競爭環境的領域上改變看法，因為它們是英國的原則。他說，在這兩個問題上都需要「實質性的動作」，才能使會談繼續進行。不過他稱，歐盟已硬化其公平競爭環境的立場。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日表示，現時無法保證何時達成及實施協議，因此公布應對方案，處理一旦無法與英國在12月31日前達成貿易協議的情況，包括在未來六個月為航空及陸路交通提供便利。

另外在其中一個爭持不下的漁業問題，歐盟提議為設下規定，建立一個合適的法律框架，直到2021年12月31日或是與英國達成漁業協議為止，為歐盟及英國漁船在今年12月31日脫歐過渡期屆滿後，可以繼續到對方的水域作業。