【新冠肺炎】有志願者對愛滋病毒呈假陽性　澳洲叫停研發疫苗

澳洲有參與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗臨床實驗的志願者接種昆士蘭大學（University of Queensland）和生物技術巨頭傑特公司（CSL）研發的疫苗後對愛滋病（HIV）病毒呈假陽性反應。政府12月11日叫停研究，並取消採購其5,100萬劑疫苗的訂單。

傑特公司11日上午發表聲明稱，參與第一階段試驗的216名志願者當中，無人出現嚴重的不良反應，但數據顯示抗體會干擾愛滋病病毒檢測，導致某些人的愛滋病病毒檢測結果出現誤報情況。公司與政府討論後，決定暫停第二和第三階段的試驗。

總理莫里森（Scott Morrison）和衞生部長亨特（Greg Hunt）同日證實消息。莫里森指，相關疫苗將不會納入該國的新冠疫苗接種計劃。

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除了昆士蘭大學研發的疫苗外，澳洲還有訂購美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的疫苗、諾瓦瓦克斯公司（Novavax）的疫苗以及英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）研發的疫苗。莫里森表示，將增購2,000萬劑阿斯利康疫苗和1,100萬劑諾瓦瓦克斯疫苗。