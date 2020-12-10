【新冠肺炎】接種後出現過敏　疫苗不安全？醫生：風險低於駕車

英國開始大規模接種美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，其中有兩人接種後出現過敏性休克。英國隨即修訂指引，建議曾有過敏性休克的人不要接種疫苗。這樣是不是代表疫苗不安全？

從醫學角度而言，「安全」和「無害」之間以及「有風險」和「高風險」之間是有分別的。部份藥物的確對身體造成傷害，但被視為值得冒的風險，因此仍然獲准使用。例如化療藥物伴隨貧血等副作用，但對抗癌有關鍵作用。止痛藥布洛芬也有機會導致胃出血，不過情況罕見。

倫敦大學衛生和熱帶醫學院教授埃文斯（Stephen Evans）向英國廣播公司（BBC）表示，如果是說絕對沒有負面影響，那麼沒有疫苗或藥物是「安全」，所有有效的藥物都有不良影響。他認為，安全的意思是平衡不良影響和好處。

至於英國修訂的接種指引，醫生則有不同意見。帝國理工學院教授奧彭肖（Peter Openshaw）讚揚英國的處理手法，指監管機構發出預防建議，反映監察機制運作良好。不過也有醫生認為是反應過度，擔心將影響大眾接種疫苗的意欲。

埃文斯表示，對大眾而言，事件不代表他們要對接種疫苗感到焦慮。不過他認為，較明智的做法是，如果有嚴重過敏，例如要隨身攜帶藥物用腎上腺素的人，就應該押後接種，直至清楚過敏反應的原因。

過敏也不是新冠疫苗獨有的情況。流感疫苗有機會引致吉巴氏綜合症，不過機會率只有百萬分之一。英國平均每90萬人才有1人對疫苗有嚴重過敏反應。倫敦大學國王學院教授沃德（Penny Ward）形容，車禍的風險遠高於疫苗的嚴重影響。