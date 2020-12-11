新冠肺炎｜「國家終於有任務畀你」　航空業如何將疫苗運到全球

隨英國開始大規模接種美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新科技公司（BioNTech）合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，全球抗疫戰進入新一章。不過要迅速而且安全將疫苗運到世界各地，卻是一大挑戰。航空業幾乎停擺近一年，今次「國家終於有任務畀你」。

美國三大航空公司早於幾個月前已經密鑼緊鼓，開始接觸政府官員、藥廠和專家，了解疫苗生產的地區和運送方式，以及應該如何安排人手和飛機。最近，他們協助運送臨床測試和研究用的疫苗，準備一顯身手，參與這項「世紀任務」。

全球有78億人，假設所有人都要接種兩劑疫苗，意味要將逾140億劑疫苗運到世界各地。國際航空運輸協會估計，即使出動8,000架110公噸容量的波音747貨機，也要花兩年時間才能完成運送。協會行政總裁德朱尼亞克（Alexandre de Juniac）形容是史上最大規模和最複雜的物流任務，「整個世界指望我們」。

目前有約2,000架專用貨機，負責運載近半空運貨物，剩餘的通常都是經全球2.2萬架客機的機腹運送。雖然貨機能夠如常運貨，但因為約三分一的客機已經完全停飛，拖累今年的貨運量大減。即使航空公司已經將約2,500架客機改為貨機，甚至將貨物放到乘客座位提高載貨量，但要運送大量疫苗，仍然顯得有點吃力。最理想的情況，當然是隨疫情消退陸續恢復通關和客運，協助運貨。

圖為2020年12月10日，美國加州洛杉磯一間醫院將把輝瑞疫苗存放特製雪櫃。（路透社）

運送疫苗最大挑戰卻還是儲存溫度。輝瑞疫苗必須儲存於攝氏-70度的極低溫狀態，莫德納公司（Moderna）的疫苗則要儲存於攝氏-20度的環境。因此輝瑞製作了特別器皿，將乾冰和疫苗一起運送。不過航空公司對飛機運載乾冰數量有限制，因為當乾冰變成氣體時，有機會透過空氣引致機組人員中毒。

聯合航空公司（United Airlines）進行測試證明安全過後，上周要求聯邦航空局放寬規定，從以往最多只能運載3,000磅乾冰，增至1.5萬磅，方便將疫苗從比利時運到美國。公司指，一架777飛機能夠運載最多100萬劑疫苗。美國航空公司和達美航空公司同樣正在申請放寬規定。其中美國航空已經進行試飛，從邁阿密飛往南美，測試低溫包裝和處理過程。

三大航空公司雖然有自己的冷凍貨倉，但正如美國航空貨運總裁泰勒（Jessica Tyler）所言，這項「世紀任務」要供應鏈物流業所有人齊心協力才能成事，因此還要借助快遞公司的一臂之力。聯合包裹運送服務公司（United Parcel Service Inc.）已經於美國和荷蘭設置600個低溫雪櫃，每個可以將4.8萬劑疫苗儲存於攝氏-80度的環境。聯邦快遞公司（FedEx Corp）亦增購雪櫃和冷凍貨車。

要將疫苗接種到所有人的體內，將經歷似是無盡的旅途，有偏遠地區甚至可以要由「步兵」運送。這趟旅程絕不會輕鬆，但德朱尼亞克強調，航空業已經準備好，「我們不會使人失望」。

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