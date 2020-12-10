【新冠肺炎】美國單日死亡個案再創新高　超越911恐襲遇難者人數

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續惡化，於12月9日新增至少3,124宗死亡個案，創疫情以來新高，累計死亡人數逾289,000人。在這個全球疫情最嚴重的地方，仍有部分人對疫苗及口罩令表示質疑。

美國在上周曾經錄得單日有2,885人死於疫情，為當時的新高，但在9日錄得至少3,124人死亡後，已經超越2001年911恐怖襲擊造成2,977人身亡的紀錄。

25%人不接種疫苗

當地的疫情持續嚴峻，美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration）雖然可能在數日內批准緊急使用輝瑞（Pfizer）有份研製的疫苗，但根據美聯社及公共事務研究中心（Center for Public Affairs Research）的民意調查，只有47%美國人計劃接種疫苗。

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機構在12月3日至7日透過網上及電話訪問1,117位美國成人。研究的誤差範圍為正負3.9個百分點。有約25%受訪者表示，他們不會接種疫苗。

集會反對口罩令

美國除了有不少人拒絕接種疫苗外，亦有部分人抗拒口罩令，認為病毒的危險性被誇大，禁令侵犯他們自由。多個中小型城市近日爆發示威，反對當地推行強制戴口罩的命令。

圖為12月8日美國愛達荷州博伊西城反對口罩令的示威者在中區衛生辦公室聚集，抗議有關決定實施更多防疫規定的會議。（AP）

愛達荷州的博伊西城（Boise）的公共衛生官員8日突然結束一場關於在4個縣實施口罩令的會議，原因是會議場地外及官員居所附近出現示威，令他們擔心自己安全。

蒙大拿州加拉廷縣（Gallatin）的示威者連續兩周一直在縣衛生官員凱利（Matt Kelley）於博茲曼市（Bozeman）的居所外聚會，批評包括全州口罩令在內的規定。