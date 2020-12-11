【英國脫歐】貿易協議或談不成　對英國民眾生活有何影響？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月10日表示，很可能無法與歐盟達成脫歐後的貿易協議。該國媒體8日報道，倘若英歐未能達成協議，最直接的民生衝擊就是2021年起，英歐間的貨品價格將上漲，供應鏈與漁權恐出大問題。

約翰遜稱：「我確實認為，我們需要非常、非常清楚，現在有很大可能、很大機會的是，我們將獲得的解決方案，與加拿大和歐盟的關係相比，它更像是澳洲與歐盟的關係，但這不意味是一件壞事。」

所謂的「澳洲模式」意指英國將依照世界貿易組織（WTO）的條款與歐盟進行貿易。作為像澳洲一樣與歐盟沒有貿易協議的國家，英國將必須依照世貿法規來制定，而這可能造成商品價格大幅上揚。

貨品漲價 食品供應鏈有麻煩

英國的過渡期即將在12月31日結束，雙方持續就雙邊貿易協議。但英國與歐盟都表示，目前還沒有談成協議的條件，因此可能無功而返。若無法達成協議，英國的社會和生活將出現明顯改變。

英國脫歐：英國首相約翰遜（左）12月10日表示，很可能無法與歐盟達成脫歐後的貿易協議。圖為約翰遜9日與歐盟委員會主席馮德萊恩（右）在比利時首都布魯塞爾的合照。（Getty）

英國廣播公司（BBC）8日歸納，英國從歐盟買進和銷往歐盟的貨品都將變貴，原因在於英歐之間只能依據最基本的世貿組織條款進行貿易。

歐盟會對英國貨品徵收關稅，平均來說，非農產品稅率約為2.8%，汽車則為10%，奶類製品更高達35%以上，這將使部分產業面臨壓力。另一方面，由於英國也會對歐盟產品徵關稅，歐盟貨也將變貴。

英國食品出口標準也會是問題。由於雙方沒有協議可供歐盟接受英國規範，英國銷往歐盟的產品可能會卡在邊境延誤。更多的邊境檢查也恐導致貨車大排長龍，雖然英國到2021年7月1日前仍不會對來自歐盟的貨品進行全套檢查程序，但不排除歐盟的貨車司機為了不想被拖延而完全避開英國。

除此之外，部分連鎖超市業者憂心食物選擇變少的危機，生鮮食品受到的衝擊尤其大，業者可能嘗試從其他地方空運做為替代，但這勢必增加成本。

英國脫歐：圖為英國首相約翰遜12月10日身處倫敦的唐寧街10號首相府。（Getty）

漁業金融業憂慮

漁業是英歐貿易談判的另一大重點。若達不成協議，非英國漁船將無法進入英國水域，反之亦然；若彼此都還想到往日習慣的地方捕魚，可能會釀成糾紛。英國外銷歐盟的水產也會受關稅重擊。

服務業方面也引發廣泛疑慮。英國還在等歐盟決定是否承認英國的金融服務規則，歐盟若不承認，英國公司將很難在歐洲運作，已有一些銀行將其辦事處與職員搬到歐盟國家。

報道指，即使英歐在年底期限前無法達成協議，但也不代表永遠談不成，等上述問題陸續為雙方帶來困擾後，雙方應該會更有意願盡快達成協議。但兩邊陣營都有人認為，可能要等進入2021年並經過多月之後才會重啟談判。