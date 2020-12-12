美國參議院大比數通過《國防授權法》　未理會特朗普威脅否決

美國參議院12月11日以大比數通過規模達到7,400億美元的《國防授權法》（National Defense Authorization Act），送交總統特朗普（Donald Trump）決定是否簽署生效。特朗普之前曾揚言動用權力否決法案，但由於法案在國會以大比數通過，外界估計票數足以推翻總統否決權。 該法案內容包括針對多個美國以外地區的倡議，包括中國大陸與香港。

參議院目前由共和黨控制，最終以84票贊成、13票反對的比數通過《國防授權法》，超過推翻總統否決權所需的3分之2門檻。眾議院之前已在12月8日以335票贊成、78票反對通過該法案，贊成票數同樣超過3分之2。

The Senate just passed the National Defense Authorization Act. This annual bill will unlock the training, tools, and cutting-edge equipment that our servicemembers and civilian employees need as they bravely defend American lives and American interests. pic.twitter.com/iaAEbtxoAt — Leader McConnell (@senatemajldr) December 11, 2020

共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在Twitter發文稱，法案將為服務人員及公務員提供他們需要的工作及訓練，以讓他們能夠勇敢地保護美國人的生命與利益。

特朗普之前則威脅否決《國防授權法》，他不滿部分法案內容，例如把美利堅邦聯將軍的名字從美國軍事設施移除、沒有廢除《通訊傳播正當行為法》第230款給予社交媒體公司的責任保護傘等。

白宮12月11日表示，特朗普的立場沒有改變，這位總統將有10天時間決定是簽署法案、動用否決權，抑或讓法案在沒有簽署下生效。

圖為美國國會山大樓，攝於2020年9月11日（Getty）

法案包括針對中港倡議

《國防授權法》是為軍方制定政策的年度法案，過去連續59年都獲得通過。2021年的國防授權法》內也有針對中國大陸與香港的倡議，包括就如何應對中國崛起建立新框架，又表明會支持台灣，以及延長禁止向香港警察出口指定軍需品。法案並列出美國於印度太平洋地區合作政策，表明將與盟友合作，回應中國共產黨的打壓等。