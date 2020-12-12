【美國大選】最高法院駁回訴訟　德州共和黨提議另組新聯邦

美國德克薩斯州（Texas）入稟最高法院要求推翻4個關鍵州分選舉結果的訴訟12月11日遭駁回。德州共和黨主席韋爾達（Allen West）同日建議其他遵守憲法的州份應團結起來，籌組另一個州聯盟（Union of states）。

美國大選：華盛頓最高法院駁回德州挑戰4個關鍵州份投票結果的訴訟，圖為一名警員12月11日在最高法院外巡邏。（Getty Images）

韋爾達得知最高法院駁回訴訟後，當晚發表聲明表示：「也許守法的州份應該團結在一起，並組成一個將遵守憲法的聯邦。」同時指判決定下先例，就是各州份可以違反美國憲法而無需負責的情況。

總統特朗普（Donald Trump）同日在社交媒體Twitter上稱：「最高法院真讓我們失望。沒有智慧，沒有勇氣！」

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

最高法院頒布的命令解釋，德州未能展示出對其他州舉行選舉的方式有司法審判權限內的利益。命令沒有署名，三位由特朗普委任的大法官也沒有透過命令表態。兩位保守派大法官阿利托（Samuel Alito）和托馬斯（Clarence Thomas）表示，容許德州提出起訴，但訴訟不會阻止喬治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州確認最終選舉結果。