美媒：特朗普擬任命特別檢察官調查拜登兒子　考慮解僱司法部長

美國媒體12月12日引述消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）多次對司法部長巴爾（William Barr）表達不滿，特朗普擬任命一名特別檢察官，調查11月大選中的欺詐行為及總統當選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）稅務方面的問題。

《華爾街日報》12月12日報道，據一名知情人士表示，特朗普最近幾天已指示顧問尋找可以擔任特別檢察官的人選。另一位知情人士說，白宮官員以及特朗普在國會山和其他地方的盟友，也在推動任命一名特別檢察官的計劃。

知情人士還表示，白宮高級官員還討論調查亨特的可能性，對巴爾此前調查拜登的商業和金融交易事件的表現不滿，以及對拜登政府可能試圖停止對亨特調查一事表示擔憂。

幾個月以來，特朗普和部分共和黨議員一直敦促司法部調查亨特及他的生意。圖為拜登兒子亨特（Getty）

白宮與巴爾的發言人均拒絕回應消息，拜登過渡團隊也拒絕作出評論，報道引述知情人士表示，拜登與針對亨特的調查沒有關係。

為了推翻拜登已贏得2020大選一事，特朗普政府已發起數十宗指控大選違規的訴訟。然而巴爾之前表示，司法部沒有發現能逆轉拜登勝選結果的大範圍選舉欺詐證據，這一消息激怒特朗普。

傳特朗普考慮解僱巴爾

知情人士又表示，在12月11日一次會議上，特朗普對《華爾街日報》一篇報道大為惱火。該篇報道稱，巴爾在大選前就知道聯邦政府正在對亨特展開調查，但他努力不讓此事公開。知情人士說，特朗普在會談中考慮解僱巴爾，惟他也補充說，尚不清楚特朗普是否打算這麼做。幾個月來，他的助手和盟友一直敦促總統不要解僱巴爾。

特朗普12月12日在Twitter轉發一則帖文，原帖內容便是有關該篇報道，並指巴爾應該遭解僱。特朗普轉發時表示「非常失望」。

根據司法部的規定，任命一名特別檢察官進行獨立調查一事，需要由司法部長做出決定。該職位不受司法機構官員的日常監督，只有司法部長能解除其職務，且須在存在不當行為或利益衝突的前提下。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他的支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：