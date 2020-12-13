彭博社一中國籍僱員在華被拘留　歐盟籲立即釋放

針對美國彭博社一名中國籍僱員範若伊（Haze Fan）在華被拘留一事，中國方面12月13日回應。歐盟12日發聲明呼籲立即釋放她。

歐盟一名發言人稱，那些因其報道而被捕或被拘的人都應被立即釋放。此外亦預期中國在有需要是向她提供醫療協助、快速讓她接觸律師，以及與她的家人聯絡。

2020年8月，服務於中國環球電視網（CGTV）的澳洲籍華裔記者成蕾在華被拘留：

中國駐歐盟使團發言人12月13日答記者問時，被問及彭博新聞社駐北京分社一名中國籍僱員被中國國家安全部門拘留一事。

對此，中國駐歐盟使團發言人回應稱：「據瞭解，中國公民範某涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被北京市國家安全局依法採取強制措施。目前此案正在依法偵辦過程中，範某的各項權益均得到充分保障。我想強調的是，中國有關部門依法處理有關問題完全是中國的內政，任何其他國家和組織都無權干預。」

據彭博社12月11日報道，彭博社中國籍員工範若伊最後一次與彭博社編輯聯絡在12月7日11時30分，隨後她被便衣警察帶離公寓。

報道稱，範若伊失去聯絡後，彭博社一直在向中國政府及中國駐美大使館詢問其下落，直至12月10日收到確切消息，範若伊由於涉嫌參與危害國家安全的活動而被捕。

報道指出，範若伊是中國公民，自2017年開始在彭博社工作，此前她曾在美國CNBC、美國CBS新聞、阿拉伯半島電視台和英國路透社工作。