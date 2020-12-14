稱「中國是最大贏家」　特朗普再揚言否決《國防授權法》

美國總統特朗普（Donald Trump）12月13日在Twitter上發文，重申會否決獲國會通過的2021年度《國防授權法》（National Defense Authorization Act）。

特朗普稱：「我們最新國防法案的最大贏家是中國！我會否決！」，惟他未有進一步說明原因。白宮亦暫時未有回應。

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

國會眾議院和參議院先後於12月8日及11日以大比數通過規模達到7400億美元的《國防授權法》，並送交特朗普決定是否簽署生效。

特朗普早前曾揚言動用權力否決法案，他表示不滿部分法案內容，例如把美利堅邦聯將軍的名字從美國軍事設施移除、沒有廢除《通訊傳播正當行為法》第230款給予社交媒體公司的責任保護傘等；但由於法案在國會以大比數通過，外界估計票數足以推翻總統否決權。

眾議院和參議院先後於12月8日及11日以大比數通過規模達到7400億美元的《國防授權法》。圖為美國國會山大樓，攝於2020年9月11日。（Getty）

《國防授權法》是為軍方制定政策的年度法案，過去連續59年都獲得通過。2021年的《國防授權法》內也有針對中國大陸與香港的倡議，包括就如何應對中國崛起建立新框架，又表明會支持台灣，以及延長禁止向香港警察出口指定軍需品。法案並列出美國於印度太平洋地區合作政策，表明將與盟友合作，回應中國共產黨的打壓等。

根據美國憲法，若總統行使否決權退回法案，參眾兩院重新表決，若以3分之2多數通過法案，就可以推翻總統的否決權。