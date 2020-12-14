【美國大選2020】選舉人團投票前　特朗普仍拒絕認輸

美國各州及首都華盛頓12月14日稍後舉行選舉人團會議，預料正式選出並確認民主黨的拜登（Joe Biden）勝選，成為新任總統。惟現任總統特朗普（Donald Trump）仍然拒絕承認落敗。

特朗普在13日早上播出的霍士新聞（Fox News）訪問時稱，選舉爭議仍未結束，會繼續挑戰選舉結果，「不，還沒有結束。我們會繼續前進，我們將繼續前進。我們有很多（針對選舉的）本地訴訟。」

圖為2020年12月7日，美國總統特朗普於白宮準備頒發總統自由勳章。（AP）

他又聲言自己在賓夕法尼亞、密歇根、喬治亞州和威斯康星州都勝出。

被問及14日舉行的選舉人團投票，特朗普承認自己時間緊迫，直言他們將盡可能加快速度，「他們給我們很少的時間。但是正如你所知，我們抓住了他們（的錯誤），（包括）欺詐，丟掉的選票，（他們）做了很多事情，甚至沒人相信。」他稱有人以死者的名義投票，並且「成千上萬的選票」都是非法提交，認為選舉已被操縱。

對於會否出席拜登的就職禮，特朗普說不想談論這個問題，又指擔心國家出現不合法的總統。

美國50個州和華盛頓已確認11月大選的結果，拜登取得306張選舉人票，超越當選門檻所需的270張，擊敗特朗普的232票。聯邦最高法院12月11日更駁回要求推翻喬治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州的大選結果。