【美國大選】資深共和黨員呼籲接受現實　國會推翻選舉票結果渺茫

美國選舉人團12月14日投票，確定拜登（Joe Biden）選出大選，但特朗普（Donald Trump）仍未承認敗選。有資深共和黨員呼籲其他共和黨人接受現實，並稱期望國會翻盤機會渺茫。

圖為12月10日，共和黨黨鞭兼參議員圖恩（John Thune）在國會上出席有關疫苗的會議。（Reuters）

共和黨二號人物、黨鞭兼參議員圖恩（John Thune）在14日的記者會上表示，國會議員雖然有權挑戰選舉人團結果，但稱這只會是一個錯誤。

「我知道有人會對選舉感不滿，但到某些時候，大家需要接受現實。」「我想選舉人團的投票結果已解決了爭議，是時候邁步向前。」

圖恩指出，在國會上質疑選舉人團投票結果不會得到多少人支持，稱這只會是「徒勞無功」。

特朗普自大選至今拒絕承認落敗，他與部分共和黨員及其支持者，在多個州份入稟挑戰選舉結果，但都以失敗告終，包括最近11日最高法院駁回企圖推翻威斯康星州、密西根州、賓夕法利亞州和喬治亞州的訴訟。

全美50州及哥倫比亞特區選舉人團在14日投票，正式選出拜登為美國下任總統，美國國會將在1月6日就結果作出確認。理論上議員可以不同意選舉人團的結果，但以此翻盤機會渺茫。

共和黨內目前雖然仍有人拒絕承認特朗普敗選，但大部分人包括參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）選擇沉默，也有部分議員承認拜登勝出。

前共和黨黨鞭兼參議員科寧（John Cornyn）亦表示若有議員在國會上質疑選舉人團結果，將會是「一個很壞的錯誤。」「大家終究得明白，選舉就是有贏有輸。」