Pornhub手起刀落　一夜之間刪除數百萬影片　祭出新規應對指控

成人網站Pornhub被指含有強姦和未成年色情影片，萬事達卡公司（Mastercard）和Visa公司12月10日宣布中止於Pornhub支付服務。而Pornhub當時則宣布實施保障措施。來到13日，公司發聲明稱，包括禁止下載影片和只准經驗證用戶（verified users）上載影片。而最震撼部分網民的是，公司一口氣將數百萬影片刪除。

對於有多少影片已被刪除，不同的媒體有不同的報道，但外界估計Pornhub上的影片數量是數以百萬計，nowthisnews.com在15日的報道中引述一些記者估計，有50%至70%的影片已被「殺掉」

號稱全球最大色情網站PornHub在2019年的年度回顧中指出，網站日均訪問次數為1.15億。。（網站截圖）

稱比Fb及Ig更嚴

它推出的Model Program（暫譯「模範計劃」）容許普通用戶及「專業人士」登錄成會員以及上載內容到網站賺錢——但只有在上載者驗證自己也在片中，以及片中其他人也已簽署協議的情況下，才能做到這一點。

Pornhub此舉表所有未經驗證的「普通帳戶」所上載影片全部會被「封殺」，今起只有經過驗證的內容合作夥伴，以及成人影星才能上載影片。

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這家以加拿大為基地的公司推出的新規定，會比任何社交媒體更嚴格，「這意味着Pornhub的每一個內容都會是由經過驗證用戶上傳的，這要求Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、Snapchat和Twitter都還沒有做到」。

Pornhub此前在網站可供人們觀看及下載的影片，大多數都是由未經驗證的使用者上載，而它們當中有高達數百萬個在公司新規下被認定不合格，須全被撤除。

作家指控掀風波

《紐約時報》網站12月4日刊出專欄作家克里斯托弗（Nicholas Kristof）的文章。克里斯托弗指出，Pornhub含有強姦兒童的影片、出於報復目的的淫穢作品以及拍攝時未得當事人同意的露骨影片。

事件引發風波，導致萬事達卡公司（Mastercard）和Visa公司12月10日宣布中止於Pornhub支付服務，Visa亦已暫停為網站用戶提供服務。

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