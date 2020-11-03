泰國封色情網站Pornhub　疑因為流傳王室不雅影片　網民要求解禁

泰國政府11月3日宣布封鎖Pornhub和其他190個色情網站，指有關內容違反網絡犯罪法律。不過有人質疑政府的決定是因為網站流傳國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）泳池派對不雅影片。部份網民發起行動，要求解封Pornhub。

數碼部長布蒂蓬（Puttipong Punnakanta）表示，封鎖網站是要限制民眾接觸色情和賭博網站，強調色情網站違反法律，因此將投訴和證據提交法院，頒布禁令。雖然禁令特別點名Pornhub，但未有列出其他被禁的網站。

著有《泰王的新衣：從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》一書的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）質疑，政府的決定是因為網站流傳泰王的不雅影片。片段顯示泰王前妃子西拉米（Srirasmi）幾乎全裸出席生日派對，於池邊側臥跟愛犬一起吃蛋糕。

名為「Anonymous Party」的組織發聲明指，想取回Pornhub，指人民有選擇的權利。另一個組織則以「#SavePornhub」（救救Pornhub）發起示威行動。有網民指，政府現在將面臨更大的反對聲音，「如果有人不討厭現時的軍政府，那麼現在他們可能就會討厭了」。

Pornhub是全球知名的色情網站，泰國的色情行業也相當蓬勃。2019年，Pornhub瀏覽量最多國家首20位包括泰國。