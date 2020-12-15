英媒：歐盟將推新規則約束科技巨企　違規者最高罰營業額1成

英國媒體12月15日報道，歐盟當日將公布新規則草案，以約束大型科技公司。在該方案下，亞馬遜（Amazon）、蘋果公司（Apple）、Facebook及Google等或要改變在歐洲的商業行為，否則就會面臨佔它們年營業額6至10%的巨額罰款。

英國媒體2020年12月報道，歐盟將推新規則，約束科技巨企，圖為歐盟旗幟（Getty）

路透社15日引述消息人士指，歐盟其中一套新規則名為「電子市場法」，當監管機構發現企業違反規則時，企業會面臨最高相等於它們年營業額10%的罰款。

另一套新規則名為「電子服務法」，針對大型網上平台，即用戶數目逾4,500萬人的平台。這些平台要採取更多行動來打擊非法內容、濫用平台來侵犯基本權利的行為，及故意操縱平台來影響選舉與公共衛生的行為。企業也要展示平台上政治廣告的資料及程式用來建議及排列資訊的規範。

路透社稱，上述規則是歐盟約束美國科技公司的行動中最嚴肅的一次，歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）及歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）將負責公開新規則草案。