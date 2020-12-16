栗戰書與日本眾議長視像會談　雙方就釣魚島及香港等問題闡明立場

中國全國人大常委會委員長栗戰書12月15日在人民大會堂以視像方式與日本眾議長大島理森舉行會談，日本媒體報道，大島理森就釣魚台及香港局勢向中方表達擔憂，要求對方積極應對。中國官媒則報道，栗戰書在會上重申中方在釣魚台等問題上的原則立場。

會議由中方提議舉行

共同社報道，這次會談由中方提議舉行，是大島理森7月訪華以來，兩人的第二次會談。眾院事務局表示，會談未提及中國國家主席習近平作為國賓訪問日本的話題。

據共同社的報道所指，大島理森當天就中國公務船進入釣魚台（日方稱尖閣諸島）附近海域及香港局勢的議題向中方傳達擔憂，要求積極應對。

兩人談到中日關係，栗戰書稱希望兩國共同努力，致力於構建符合新時代要求的關係。大島理森則在指出「正因為是鄰國，所以存在困難的課題和關切」之後，表示需要具體地改善狀況，還強調穩定日中合作關係的意義。

中國全國人大常委會委員長栗戰書12月15日在人民大會堂以視像方式與日本眾議長大島理森會談（新華社）

栗戰書：中日有廣闊合作空間

中國官媒新華社報道，栗戰書在會上説，中日擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，今年9月日本新政府成立後，習近平主席和菅義偉首相實現通話，為兩國關係未來發展作出規劃，明確了方向。

他稱，中方願同日方一道努力，遵循兩國領導人戰略引領，按照中日四個政治文件各項原則和雙方有關共識精神，推動兩國關係沿着和平友好、合作共贏的正確軌道穩定運行，加強協調應對全球課題，堅定維護多邊主義和自由貿易體制，努力構建契合新時代要求的中日關係，為地區和世界注入更多穩定性和正能量。

栗戰書12月15日在會談上表示，中日擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間（新華社）

着眼「後疫情」時代

栗戰書指出，中日相互支援，攜手抗疫，體現了同舟共濟、守望相助的情誼，雙方應立足疫情防控常態化，統籌推進抗疫和務實合作，維護兩國和地區産業鏈供應鏈穩定暢通，推動經濟社會加快復蘇，並着眼「後疫情」時代，打造新的合作增長點。他稱，充分發揮文化淵源深厚的優勢，抓住兩國明後年相繼舉辦奧運會等重要契機，全方位加強人文交流，擴大地方合作，夯實兩國關係的社會民意基礎。

栗戰書強調，立法機構交流是中日交往的重要組成部分，對推動兩國關係發展發揮著特殊作用，近年來，中國全國人大與日本國會的友好交流保持良好態勢，希望雙方進一步加強立法機構領導人、專門委員會、友好小組、人大代表和議員之間的多層次經常聯繫溝通，充分發揮定期交流機制平台作用，增進相互了解，正確引導國內輿情民意，為中日關係發展營造良好氛圍。

重申中方立場

栗戰書又重申了中方在釣魚島等問題上的原則立場。

大島理森則稱，日中兩國在抗擊新冠肺炎疫情中相互支持。面對國際形勢的變化和抗擊疫情等許多共同挑戰，願加強包括兩國立法機構在內的各方面交流，進行坦率對話，推進各領域務實合作，不斷改善兩國關係。