歐盟公布兩法案限制大型科企　若違規最高可罰營業額1成

歐盟委員會12月15日正式公布《數碼市場法》（Digital Markets Act）與《數碼服務法》（Digital Services Act），這兩部法案旨在限制大型科技企業的市場行為，由於其懲罰力度較大，因此受到外界關注。

美國科技企業目前在歐洲互聯網市場中佔有較大市場份額，圖為歐盟與美國的旗幟（Reuters）

據歐盟委員會官網12月15日所指，該委員會於當天公布《數碼服務法》和《數碼市場法》，這兩部法案總計近200頁，旨在確保歐盟網絡用戶能夠獲得多樣化的安全產品和服務，同時確保在歐洲運營的企業在網絡領域能夠自由和公平地進行競爭。

其中《數碼市場法》規定，被定義為「守門人」（Gatekeeper）的企業不得使產品在自有平台上排名凌駕於競爭對手，要與競選對手和監管機構分享指定數據等。對於違反相關規定的企業，歐盟有權對其處以相當於歐洲收入10%的罰款，甚至要求其剝離相關業務。

那些在過去三年內在歐洲年收入不低於65億歐元，或在上一財年平均市值達到650億歐元並在至少三個歐洲國家提供核心服務的企業將會被列入「守門人」之列，但截至目前歐盟尚未公布相關名單。

《數碼服務法》側重於要求企業履行相應的社會責任，比如加強網絡平台在處理虛假信息、恐怖主義、仇恨言論等非法內容以及假冒偽劣產品的責任等，違反規定的企業將面臨最高相當於歐洲收入10%的罰款。

歐洲競爭委員會委員韋斯塔格（Margrethe Vestager）15日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，她希望相關規則能夠儘快被歐盟方面採用，不過這個過程可能會需要兩年左右時間。

截至美股12月15日收盤時，Facebook漲0.50%；蘋果（Apple）漲5.01%；亞馬遜（Amazon）漲0.26%；Netflix跌0.54%；Google漲0.50%。