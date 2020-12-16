Gmail再度故障一度近1.8萬人受影響　Google稱已修復

Google旗下多項服務在香港時間12月14日晚上「死機」，全球有大量用戶無法正常使用包括YouTube、Gmail及雲端地圖等服務。當中Gmail在美東時間15日下午4時30分（香港時間16日早上5時30分）再度發生故障。問題最終在香港時間同日早上8時前解決。

CNN Business在16日報道，有Gmail用家指，他們使用電郵服務時，發現送出的電郵「彈回」以及收到其他錯誤訊息。根據監察網站故障的網站Downdetector稱，高峰期有近1.8萬人受影響。

Google：圖為2019年11月18日，法國巴黎Google大樓的地毯上印有公司標誌。（AP）

Google在其網站上公布，他們在香港時間早晨約5時半發現故障問題，指受影響用戶可登入Gmail，但收到錯誤訊息、有嚴重延誤及其他意外狀況。Google稱，故障問題在香港時間早上8時前解決。

Google地圖、Google日曆、Google文件、Google簡報、Gmail及影片平台YouTube等服務在香港時間14日晚上曾故障，情況持續約45分鐘。Google發聲明指，他們遇到的是認證系統故障，由內部儲存配額問題引起。