新西蘭直升機墜毀2死3傷　2童成孤兒

新西蘭南島克拉倫斯（Clarence）12月15日發生直升機墜毀意外，造成2人死亡、3人受傷。事發時除了機師，其妻及2名子女，以及另外1名兒童身在，他與妻子均不幸喪生。

Parents feared dead after helicopter crash north of Kaikōura https://t.co/jF3rTm3MDS pic.twitter.com/UlLbprQ4uC — Stuff (@NZStuff) December 15, 2020

新西蘭國家廣播電台（RNZ）16日報道，直升機事發時由基督城（Christchurch）出發，最終在一處沙灘附近的淺水區墜毀。警方證實，死者為60歲機師戴維森（Andrew Hamish Davidson）及其妻、39歲的林晨（Lin Chen，音譯）。RNZ指，有目擊者透露，直升機墜毀前曾失控地旋轉。

直升機墜毀：圖為3月18日，旅客在新西蘭基督城國際機場附近候車。（Getty）

受傷的3名兒童被送到惠靈頓（Wellington）的醫院，其中2人情況穩定，1人情況嚴重、正在深切治療部留醫。澳洲新聞網站The New Daily於16日稱，相信3名兒童年齡約介乎7至13歲。