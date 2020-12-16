伊朗總統魯哈尼：若美國取消制裁重返核協議　願與拜登會面

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）就拜登（Joe Biden）正式被確認當選美國總統發言。他在12月16日稱，不會對他當選而感到興奮，但對現任總統特朗普（Donald Trump）卸任非常高興。

魯哈尼12月16日舉行的會議中向閣員發表講話，有關內容在電視播放。

他說：「有些人說你（魯哈尼）對拜登將上台過度興奮。不，我們不是，但我們非常高興看到特朗普離開。」他補充說：「感謝真主，這是他最後的日子了。」

他在講話中又稱特朗普為「暴君」、「恐怖份子」及「殺人犯」，以及「最不守規矩、最無法無天的總統」。

美伊關係：圖為伊朗總統辦公室網站12月14日發布的照片，顯示總統魯哈尼在德黑蘭一個記者會上發言。（AP）

他稱，如華府重返伊朗核協議，伊朗也會全面遵守。特朗普在2018年讓美國退出《伊朗核協議》，之後逐步恢復制裁伊朗。

彭博社14日報道魯哈尼堅持美國須就其此前犯下的錯誤進行彌補，但同時說因制裁所致損失索償，並不是恢復協議的前提。他說：「如我們開始要求賠償，那只會意味着制裁將維時更久。我們要確定損失究竟有多少、誰來賠償、他們是否會賠償，以及由哪個法庭決定。」

魯哈尼亦對與美國下任總統會面表示願意，但前提是美國解除對伊制裁，以及重返《伊朗核協議》。他說只要美國符合條件，不會對會面猶疑：「如有可能在這一小時（見面），我不會延遲到下個小時。」