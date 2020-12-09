美國針對朝鮮伊朗再祭出新一輪制裁措施　涉及中港公司

美國財政部12月8日分別針對朝鮮及伊朗公布新一輪制裁措施，其中在有關朝鮮的措施中，制裁6間公司及4艘貨輪，包括來自中國內地及香港的公司。據美國財政部指，制裁是針對朝鮮出口煤炭。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）在聲明稱，朝鮮繼續違反聯合國禁令出口煤炭，為其大規模武器計劃提供資金，聲明又指控朝鮮經常動用監獄營地內的工人，要他們從事採礦工作，是剝削人民以發展武器。

美方將凍結受制裁者在美國的任何資產及禁止美國人與他們交易。

圖為美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）2020年12月2日在華盛頓出席國會會議（Getty）

根據美方有關朝鮮的制裁名單，這次新增6間公司及4艘貨輪，當中包括一間設於香港、名為Silver Bridge Shipping Co.的公司，另有一間設於山東、名為Weihai HuiJiang Trade Limited的公名，其餘公司分別設於英國與越南。涉事受制裁的4艘貨輪均與這些公司有關。

制裁伊朗2人及1間大學

美國同時公布針對伊朗的新一輪措施，制裁2名個人及1間大學。2人分別是伊朗駐也門大使Hasan Irlu及以伊朗為基地的巴基斯坦公民Yousef Ali Muraj，美方又制裁位於伊朗庫姆省（Qom）的大學Al-Mustafa International University。

據美方所指，Hasan Irlu為伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）官員，Yousef Ali Muraj支援聖城軍在美國與中東運作。涉事大學則為聖城軍的營運平台。