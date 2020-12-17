【新冠肺炎】美國會最快17日就9000億美元紓困議案表決

美國國會最快可在12月17日，就總值9,000億美元的紓困議案進行表決。民主及共和兩黨均指談判進展順利，但有報道指因時間緊迫，議案可能要押後至周末才能獲兩院通過。

圖為12月15日，共和黨在國會召開記者會，回答記者提問。（Reuters）

美國民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他們相信將很快與共和黨達成共識，共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）亦稱在談判上取得進展。

共和黨參議員戴恩（Steve Daines）在回應記者提問時，稱議案最快可望在16日提交，17日表決。

新的紓困措施總額9,000億美元，其中包括3,000億美元的小型企業資助，並向國民派發一定金額的現金支票，及延長失業救濟福利措施。新紓困措施還包括向航空公司發出的援助，但不包括共和黨一直堅持的商界免責條款。

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不過彭博社報道，儘管眾議院最快可在17日表決，但在18日就交予參議院表決，時間上非常緊張，因此兩院通過時間可能要押後至周末19日甚至20日。

美國總統當選人拜登向記者表示，對國會可能很快通過新紓困計劃感到鼓舞，但認為在2021年1月底至2月時，還需要落實更多的支援措施。