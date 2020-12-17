【輝瑞疫苗】美國再多一人接種後不適　來自同一間醫院

美國開始為各地的醫護人員提供新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，但阿拉斯加州有醫護接種藥廠輝瑞（Pfizer）有份研製的疫苗出現過敏反應後，當地12月16日再多一名醫護人員出現類似情況。

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兩宗個案的接種者均在朱諾（Juneau）巴特利特地區醫院（Bartlett Regional Hospital）接受疫苗注射。截至16日晚上，該醫院已為144人接種疫苗。

第一名出事的醫護人員是中年女性，她15日接種疫苗10分鐘後開始出現過敏反應，目前仍然留醫。

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另一名醫護人員則是男性，他在16日接受注射，並在接種後10分鐘，出現眼睛腫脹、頭暈及喉嚨痛等問題。他其後被送往急症室，並接受腎上腺素、法莫替丁（Pepcid）及苯海拉明（Benadryl）等藥物。該名醫護人員的情況在1小時內恢復正常並獲准出院。醫院指出有關反應不被認為是過敏。

衛生官員強調，兩宗個案不會打亂他們推出疫苗的計劃，並表示他們為了透明度會分享相關資料。