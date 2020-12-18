【新冠肺炎】瑞典國王指國家抗疫不力　稱「我們失敗了」

路透社12月17日報道，瑞典國王卡爾十六世（Carl XVI Gustaf）在一場電視講話中表示國家抗疫不力，很多人感染新冠肺炎（COVID-19）後死亡，他直言「我相信我們失敗了。」他特別提到未能保護安老院內的長者。

圖為瑞典國王卡爾十六世（Carl XVI Gustaf）2018年4月訪問日本時發表講話（Getty）

感覺與病毒愈來愈接近

74歲的卡爾十六世將在12月21日發表年度電視講話，當地電視台預先公布部分內容，卡爾十六世在講話中提到「我相信我們失敗了，我們有很多人染疫死亡，這是很可怕的。這是我們全部人一起受苦的事。」

卡爾十六世並談到很多人未能與離世家人道別，「你會想到所有無法與病故家人道別的人，我想這是沉重、令人痛苦的經歷，無法好好說再見。」他又稱感覺自己與病毒愈來愈接近，「最近這感覺愈來愈明顯，它愈來愈接近了。那不是你想要的。」

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獲視為批評政府抗疫不力

瑞典為君主立憲制國家，卡爾十六世沒有正式政治權力，過去也甚少評論時事與政治議題，他的這番講話被視為對政府抗疫不力的批評。

截至12月17日，瑞典約有35.7萬人確診感染新冠肺炎，7,893人死亡。瑞典政府在疫情期間沒有實施全國封鎖政策或強制戴口罩，當地酒吧與餐廳繼續營業，遭輿論稱為「佛系抗疫」。

疫情向王室蔓延

瑞典王室也受到疫情影響，卡爾菲利普王子（Prince Carl Philip）及妻子索菲婭王妃（Princess Sofia）之前在11月底確診感染新冠肺炎。

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