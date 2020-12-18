【新冠疫苗】馮德萊恩：歐盟12月27日起展開接種

即時國際
撰文：
最後更新日期：

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月17日在社交媒體推特（Twitter）稱，歐盟將在27日開始為民眾施打新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

美國FDA諮詢組大比數通過建議批准使用莫德納疫苗
【輝瑞疫苗】美國再多一人接種後不適　來自同一間醫院
輝瑞疫苗｜藥樽標籤5針實際可抽6至7針　潛在供應量增

馮德萊恩當天在Twitter上稱：「這是歐洲的時刻。歐盟各地將在12月27日、28日和29日開始接種疫苗。我們共同保護我們的公民。」

愛爾蘭副總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）17日接受Dáil訪問時稱，已接種疫苗的人將會獲發「（已接種的）證據」。他說愛爾蘭第一位接種疫苗的人會在新年前出現，但他說沒法確定確切日期。

他也說已接種疫苗者會獲發「證據」，但不能說它會是何種形式。工黨領袖艾倫・凱利（Alan Kelly）稱發出證書會牽涉大量道德，法律和倫理問題。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。