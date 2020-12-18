【新冠疫苗】馮德萊恩：歐盟12月27日起展開接種

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月17日在社交媒體推特（Twitter）稱，歐盟將在27日開始為民眾施打新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

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馮德萊恩當天在Twitter上稱：「這是歐洲的時刻。歐盟各地將在12月27日、28日和29日開始接種疫苗。我們共同保護我們的公民。」

愛爾蘭副總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）17日接受Dáil訪問時稱，已接種疫苗的人將會獲發「（已接種的）證據」。他說愛爾蘭第一位接種疫苗的人會在新年前出現，但他說沒法確定確切日期。

他也說已接種疫苗者會獲發「證據」，但不能說它會是何種形式。工黨領袖艾倫・凱利（Alan Kelly）稱發出證書會牽涉大量道德，法律和倫理問題。