美媒：伊朗正興建地下核設施

美國傳媒12月18日報道，伊朗在福爾多（Fordo）地區興建地下核設施，為當地與美國的核問題增添不明朗因素。

美聯社18日取得多張由馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）拍攝的衛星圖片，顯示在12月11日，位於首都德黑蘭西南約90公里的福爾多一處地方出現疑似建築物的地基，而且有數十條用於在地震區域支撐建築物的樑柱。

報道指，有關工程在9月底開始，該地方鄰近福爾多山中的地下核設施，以及屬於當地提煉濃縮鈾技術核心的伊朗國家真空科技中心。

美聯社12月18日取得衛星圖片，顯示伊朗12月11日在福爾多（Fordo）興建一個地下核設施。（AP）

美國明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）詹姆斯．馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）的伊朗問題專家劉易斯（Jeffrey Lewis）認為，各方會密切留意福爾多工地的變化，並視之為伊朗核計劃的方向。

根據2015年的伊朗核協議，德黑蘭方面承諾停止在福爾多提煉濃縮鈾，並改建為一個核子物理科技中心。不過美國總統特朗普（Donald Trump）在2018年單方面退出協議並制裁德黑蘭，伊朗亦隨即逐漸放棄對協議的承諾。