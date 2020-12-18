【新冠肺炎】特朗普：莫德納疫苗已獲准使用　彭斯公開接種疫苗

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美國總統特朗普（Donald Trump）12月18日表示，華府已經批准莫德納（Moderna）的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的使用，並可以即時供應。

特朗普搶先於Twitter公布消息，指疫苗獲壓倒性地批准使用，並指歐洲及其他受到「中國病毒」影響的國家，特別是德國、法國、西班牙和意大利，疫苗正送往當地。

目前美國食品和藥物管理局（FDA）仍未有正式公布。而副總統彭斯（Mike Pence）同日與妻子卡倫（Karen Pence）及醫療總監亞當斯（Jerome Adams）公開接種輝瑞（Pfizer）疫苗，向公眾展示政府對疫苗投下信心一票。彭斯其後表示，一旦莫德納疫苗獲批准使用，最快會在下周開始供應。

新冠肺炎：美國副總統彭斯（Mike Pence）12月18日在白宮公開接種輝瑞疫苗，向民眾展示對疫苗的信心。（AP）

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