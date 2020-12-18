新冠肺炎｜斯洛伐克總理染疫　第二位出席上周歐盟峰會後確診領袖

斯洛伐克政府12月18日公布，總理馬托維奇（Igor Matovic）確診感染新冠肺炎（COVID-19）。他成為繼法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）之後，另一位在上周出席歐盟峰會後確診的國家領袖。

圖為斯洛伐克總理馬托維奇（Igor Matovic）2020年12月10日出席歐盟峰會時，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）交談（AP）

馬托維奇目前已開始自我隔離，他在Facebook發文指「我今天也成為你們間的其中一個了。」他提醒公眾要小心疫情。斯洛伐克媒體報道，馬托維奇12月17日晚上曾與兩名聯盟領袖會面。

馬托維奇12月17日又曾在Twitter發文，祝福確診的馬克龍早日康復。

Dear @EmmanuelMacron, je te souhaite un rétablissement rapide pour que tu puisses passer le Noël en pleine force! Take a good care of you. — Igor Matovic (@i_matovic) December 17, 2020

馬托維奇與馬克龍上周均有出席歐盟峰會，馬克龍之後在12月17日宣布確診，法國愛麗舍宮（Elysée Palace）表示，相信馬克龍很可能是在歐盟峰會期間感染病毒。

在馬克龍確診後，多名歐洲領導人也接受病毒檢測，其中德國總理默克爾（Angela Merkel）、愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）都已收到結果，均為陰性。桑切斯為預防起見，決定暫停一切公開活動至12月24日。