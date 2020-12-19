美國護士接種新冠疫苗後在鏡頭前暈倒　醒後解釋與自身體質有關

美國田納西州（Tennessee）一名護士多弗（Tiffany Dover）12月17日注射新冠肺炎（COVID-19）疫苗不久後，在接受電視台訪問期間暈倒，片段在網上熱傳，這名女子清醒之後解釋稱，自己在感覺到痛楚時就會頭暈，相信與注射疫苗時手臂感到疼痛有關。該醫院的醫生認為，事件與疫苗質量無關。

↓點擊圖輯觀看女護士暈倒經過↓

30歲女護士多弗（Tiffany Dover）當天在醫院內接種輝瑞疫苗，之後接受訪問，在注射約17分鐘後，她開始感到頭暈，用手支撐頭部，並稱「對不起，我現在感到頭暈...... 對不起。」她在試圖走開時暈倒，兩名同事把她扶起。

多弗在不久後醒來，她解釋稱，自己是個感覺到痛楚時就會頭暈的人，過去多次發生，「這突然讓我震驚...... 我現在感覺良好，這對我來說是常有的事。」

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.



“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc — Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2020

該醫院的重症監護醫學總監塔克（Jesse Tucker）表示，這種反應在接種任何疫苗時都經常發生，認為事件與疫苗質量無關。

《每日郵報》報道，有關情況稱為迷走神經性昏厥（Vasovagal Syncope），常見觸發暈倒的原因包括痛楚、看到針頭、高溫環境、站立時間過長及缺水。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：