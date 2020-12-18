【新冠肺炎】輝瑞向日本申請使用疫苗　料最快3月開始接種

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗開始在英美等地的民眾接種，該公司在12月18日亦向日本厚生勞動省提出申請，希望在當地使用疫苗。

有關申請是日本政府首次審核新型冠狀病毒疫苗，厚生勞動省通常需時一年審視申請，但亦可以在英美等國與日本同一水準的認證制度、沒有可以替代的醫藥品及緊急使用阻止病情擴散的情況下，簡化審視制度，因此當地可能最快在3月緊急批准使用。

日本政府早前與輝瑞達成採購協議，對方在2021年6月底之前提供足夠6,000萬人接種的份量，而該公司亦在10月起開始在日本進行臨床實驗，預計在2月會有結果。厚生勞動大臣田村憲久強調，當局會在作出決定前，會嚴格審查疫苗的有效性和安全性。

另外，輝瑞的疫苗需儲藏在零下75度的超低溫環境，當局已經確保大約3,000台超低溫冷藏庫，確保疫苗可以在各地公平分配。

日本多個地方的感染個案持續，首都東京18日新增664人確診，是連續三天單日錄得600宗以上個案，至今當地的確診人數突破5萬，共有50,154宗病例。

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